Le quota jugé «dérisoire»

La commune de Darguina a bénéficié au cours de l’année 2018 d’un quota de dix aides financières de 70 millions de centimes chacune, dans le cadre du programme de promotion de l’habitat rural financé par le fonds national du logement (FONAL).

«Vous vous rendez compte ! Seulement dix aides. C’est dérisoire, et même insignifiant par rapport à la pression sociale qui pèse sur cette formule de logement à succès», déplore le maire de la municipalité. «Il y a un manque flagrant d’équité dans la répartition de ces aides, quand on sait que beaucoup de circonscriptions ont bénéficié de quotas nettement plus consistants», s’insurge-t-il. Le responsable de l’APC rappelle que la commune n’a pas bénéficié de la moindre aide à l’auto construction depuis 2014, année du gel de ces programmes. «En l’espace de 4 ans de temps, les dossiers se sont entassés, de sorte que nos services se retrouvent littéralement submergés par un flux ininterrompu de souscriptions qui dépassent 400 demandes», relève-t-il, plaidant pour l’affectation de quotas supplémentaires. Des souscripteurs au logement FONAL de Darguina, dont l’attente dure depuis des lustres, ont exprimé leur exaspération par rapport à cette situation. «Mes chances de bénéficier de cette aide sont minimes. De longues années de poireau pour me rendre à l’évidence que mon projet est tombé à l’eau», dira sur une pointe de désillusion, un demandeur. Un autre postulant nous fait part de sa déconvenue : «Je suis désappointé au plus haut point. Réaliser que l’accès à cette aide, tant attendue, relève de la chimère, est dure à avaler».

