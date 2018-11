Un espace de détente saccagé

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

Des tables en béton installées dans un site aménagé, il y a près d’un mois, par l’APC d’Oued Ghir, dans la localité de Mellala, pour servir de lieu de détente, de repos et de rencontre des citoyens de la région, ont été sauvagement détruites, dernièrement, par des individus, a dénoncé le maire Yacine Ramdani. «Des individus ont saccagé un bien public que nous avons aménagé, à Mellala, au profit des citoyens de la région. Une enquête a été ouverte pour identifier et arrêter les auteurs de ces actes barbares et irresponsables», a déclaré le P/APC d’Oued Ghir. Celui-ci a interprété ces agissements, perpétrés au moment où l’APC d’Oued Ghir a retrouvé sa sérénité et a entrepris une vaste opération d’embellissement de la commune après plusieurs mois de blocage stérile, comme un acte de sabotage délibéré, commis par des personnes «jalouses du travail accompli». «Ces actes criminels ne vont pas nous décourager à continuer notre travail entamé pour le développement de notre municipalité ni affaiblir notre détermination à réaliser les actions projetées au bénéfice de notre population», a-t-il affirmé. Par ailleurs, ces actes déplorables ont suscité une vive indignation auprès des citoyens de Mellala, qui ont condamné ces «actes graves et intolérables». «Nous ne pouvons tolérer ce genre d’actes. Leurs auteurs doivent être punis», s’est-indigné un habitant de Mellala. En plus de tables en béton habillées en faïence, cet espace renferme aussi deux terrains de pétanques. En l’absence dans la région d’infrastructures dédiées aux loisirs, les jeunes de cette plus grande agglomération de la commune d’Oued Ghir, se donnent, généralement, rendez-vous au niveau de cet espace public.

B. S.