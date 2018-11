Vers la réouverture de l'école de Touffirt !

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Touffirt, est un village d'une beauté exceptionnelle qui relève de la commune de Tamokra. Cette bourgade nichée sur une colline garde toujours ses vieilles maisons traditionnelles et ses venelles étroites au calme exorcisant ! Cependant, en dépit de toute cette beauté, le village recense beaucoup de carences qui font que le quotidien des villageois, environ 600 âmes, soit peu enviable ! Toutefois, il y a lieu de soulever ce problème auquel sont confrontés les enfants scolarisés. Ces derniers suivent leurs études, non pas dans l'école de leur village, fermée depuis des années, mais à Tamokra, à 7 kms de chez eux ! Cette situation a duré depuis au moins 6 longues années, nous assure-t-on. Et les élèves ainsi que leurs parents sont à chaque fois dans l'expectative quant à la remise en service de l'école du village, fermée à cause du nombre jugé "insignifiant" d'élèves, explique-t-on. Néanmoins, tout porte à croire que ce calvaire des élèves de Touffirt du cycle primaire pourrait connaitre un heureux épilogue, et ce, à la faveur de la réouverture prochaine de l’école de leur propre village. En effet, des sources ont indiqué que des démarches administratives sont engagées pour la remise en service de cet établissement fermé depuis des années et exposé à la dégradation et aux incursions de garnements. Dans un second temps, des travaux de réhabilitation et de réparation de la structure seront entamés pour préparer l'école à recevoir les potaches qui ne manqueront assurément pas de jubiler, eux qui ont tant souffert de l'éloignement et des aléas des déplacements au chef-lieu Tamokra et Tassira en l'occurrence !

Syphax Y.