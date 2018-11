La route de Tizi Ahmed en voie de réhabilitation

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

Le chemin communal desservant le village Tizi Ahmed, dans la commune de Tichy, a bénéficié d’un projet de réhabilitation, nous a informé un responsable de l’APC. «La réhabilitation de cet axe routier revêt un intérêt considérable, dans la mesure où il permet à la fois de désenclaver le village Tizi Ahmed et faire office d’évitement de l’agglomération, sans cesse encombrée, du chef-lieu communal. Il peut de ce fait, constituer un itinéraire bis idéal pour contourner la ville en cas de blocage de la RN 9», dira notre interlocuteur pour expliquer la pertinence de ce projet. Et d’enchainer : «cette route sera revêtue en béton bitumineux, grâce à une subvention allouée à l’APC dans le cadre du fonds de garantie et de solidarité entre les communes, pour l’année en cours». A l’issue des consultations, dont la procédure est en cours, il sera procédé à la désignation d’une entreprise réalisatrice pour lancer les travaux. Très éprouvés par l’état délabré de ce chemin, des habitants de Tizi Ahmed appellent de leurs vœux la mise en œuvre de ce projet dans les délais impartis. «On caresse l’espoir que le bitume sera posé avant l’arrivée des rigueurs de l’hiver, période pendant laquelle nous endurons le plus le mauvais état de ce chemin», souhaite un citoyen transitant régulièrement par cette voie. «Notre APC est bien inspirée d’avoir initié ce projet. Sa réalisation nous permettra de rallier Baccaro ou de se rendre à Bgayet, sans avoir à transiter par le goulot de la ville de Tichy», se félicite un autre usager de cette route.

N. M.