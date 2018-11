Timechret au village El Arche

Par DDK | Il ya 24 minutes | 12 lecture(s)

Les habitants du village rural d’El Arche situé sur les hauteurs de la commune de Tamridjet, 50Kms à lest de la wilaya de Béjaïa, ont renoué avec la tradition de Timechret appelée aussi Lawziaa, et ce, pour célébrer la naissance du Prophète Mohamed(QSSL). La perpétuation de cette tradition kabyle a eu lieu au niveau du primaire chahid Messaoudène Ahmed de ladite localité, en présence des autorités locales. Le Chef de Daïra de Souk El Tenine, le P/APC de Tamridjet , des élus locaux et les services sécuritaires, ainsi qu’un représentant de la direction de l’éducation et une foule nombreuse de citoyens étaient à ce rendez-vous. Pour réussir cette cérémonie, les organisateurs ont, en premier lieu, procédé à l’affichage au niveau de leur village et au niveau des autres villages de la commune, entre autres Laalam, Ait Bouzekri, Bouchartioua ,Tamridjet , ainsi qu'aux niveaux des communes limitrophes, à savoir, Melbou, Darguina et Souk El Tenine. Pour assurer le bon déroulement de cette activité ancestrale qui incarne la solidarité citoyenne chez les kabyles, les organisateurs ont partagé le travail en deux journées : la première journée, soit le lundi, a été consacrée à l’immolation des bêtes, alors que la deuxième journée fut consacrée au découpage et la distribution de la viande sur les personnes déjà inscrites. Au total trois bœufs ont été partagés en 245 parts de viandes dont 13 parts ont été offertes aux familles nécessiteuses et aux orphelins. «Notre objectif par l’organisation de cette tradition (Timechret NDLR) est de perpétuer l’une des traditions de nos ancêtres, de vivre un moment de convivialité et rassembler tous les villageois pour promouvoir la fraternité et mettre fin aux querelles entre les habitants, mais aussi partager la viande d’une manière équitable entre les pauvres et les riches», nous déclare M.Chaabane Kheniche président de l’association socioculturelle Telleli. Les habitants ont eu aussi l’occasion de partager un couscous dans une ambiance de convivialité. Plus de 350 repas ont été servis aux présents sur place. Les enfants avaient aussi leur part dans cette cérémonie par des activités d’animation et de loisirs à savoir, un spectacle de clown, des sketches et des pièces théâtrales assurées par l’association Tamoughli de l’art dramatique de la commune de Souk El Tenine. «Ça me fait chaud au cœur de voir cette tradition ressuscitée dans notre localité après plus de 36 ans d’absence, chose qui permet de consolider et de renforcer les liens entre les habitants», confie un septuagénaire portant sa part de viande.

Aziz Khentous