Regain de l'activité agricole

Après des mois de "désertion", les champs d'oliviers parcourant la localité d'Aït R'zine ont renoué, depuis quelques jours déjà, avec la présence humaine ! En effet, à la faveur du lancement de la campagne d'olivaison, les oliveraies "tapissant" les monts et les vaux de cette commune ont enregistré un retour quasi-massif des propriétaires pour la récolte des olives laquelle s'annonce excellente, de l'avis des paysans de cette région des Ath Abbas ! Les huileries situées dans cette municipalité ont, pour leur part, rouvert leur portes après des mois de fermeture, et ce, pour recevoir les premières récoltes à triturer ! Les oléiculteurs se démènent comme des diables pour avoir sous leur coupe une main-d'œuvre disponible pour presser les quantités d'olives qui vont inexorablement remplir toute l'aire de stockage, car la récolte, au risque de le répéter encore une fois, s’annonce exceptionnelle cette année ! Ces oléiculteurs ont donc du pain sur la planche durant cette campagne oléicole, où le rendement en huile d'olive pourrait atteindre des seuils appréciables, étant donné la fructification, couplée d'une chute abondante de pluies, très bonne cette fois-ci. Parallèlement à cela, les propriétaires terriens ont renoué également avec l'opération de labour qui va bon train dans plusieurs lopins de terre plantés pour la majorité d'un vaste verger oléicole ! Ainsi donc, les tracteurs ont fait leur apparition dans plusieurs champs, où le sol est retourné pour aérer et renouveler la couche du sol rendue humide par les dernières pluies qui se sont abattues sur la région. Une aubaine pour ces fellahs qui ne trouvaient aucune difficulté à labourer des terres pas de tout "rebelles" aux araires ! Toutefois, dans les villages perchés comme Ouizrane et Guenzet, pour l'exemple, il est utilisé, dans ce cas, la charrue tirée par une paire de bœufs. Nous sommes en pleine période du calendrier agraire Berbère appelée en kabyle Lehlal n Tyerza (labours licites) période qui coïncide avec la période du calendrier Grégorien allant du 28 octobre au 21 novembre. Durant ces trois semaines du calendrier il est procédé à plusieurs travaux champêtres comme les labours-semailles, le dressage des taureaux, le nettoyage et débroussaillement des oliveraies, etc. Ainsi donc, après un été morne et sans activités, les champs d'oliviers sont animés avec le retour des paysans ! Et avec toute cette ambiance "champêtre", la localité retrouve ainsi toute sa vocation et son caractère rustiques !

Syphax Y.