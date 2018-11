Le wali rencontre les maires

Par DDK | Il ya 23 minutes | 13 lecture(s)

Lors d’une réunion de travail tenue lundi dernier avec les présidents des APC, en présence des chefs de daïra et des directeurs de l'exécutif de la wilaya, le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, a exhorté les présents à relancer les projets bloqués, inscrits dans le cadre du programme alloué par le ministère de l'Intérieur dans le cadre du FCCL. Constatant un manque de coordination entre les différents intervenants, le wali, selon la cellule de communication de la wilaya, «a instruit le secrétaire général de la wilaya d'organiser dorénavant des rencontres pour recenser les problèmes dont souffrent les présidents des APC et analyser les situations de blocage de chaque secteur». La même source ajoute : «Monsieur le wali a rappelé que la mise en œuvre de ce programme de soutien aux collectivités locales va permettre de réduire les déséquilibres de développement et d’améliorer le cadre de vie des habitants.»

F. A. B.