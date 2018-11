Près de 1 000 stères déjà vendus

Par DDK | Il ya 24 minutes | 15 lecture(s)

Dans l’attente du raccordement de leurs foyers au gaz naturel dont les travaux piétinent ou sont à l’arrêt, beaucoup de citoyens des communes rurales et montagneuses de la wilaya de Béjaïa se rabattent, ces jours-ci, sur le bois de chauffage afin de passer un hiver au chaud. La campagne de vente du bois, en prévision de la saison hivernale, a été entamée, il y a plusieurs mois, par la Conservation des forêts de Béjaïa, qui supervise l’opération d’abattage d’arbres. Selon un responsable au niveau de cette institution, près de 1 000 stères ont déjà été vendus, ce qui équivaut à plus de 7 00 m3 de bois. Le stère, unité utilisée pour mesurer le bois de chauffage, correspond à 1 m3 de bois empilé, confectionné exclusivement avec des bûches de 1 mètre de longueur. Pas moins de 294 personnes ont bénéficié d’autorisation pour s’approvisionner en bois sec, dont la vente est réglementée et régie par des lois pour préserver le patrimoine forestier. Justement, des agents de la Conservation des forêts sont mobilisés pour suivre sur le terrain l’opération de ramassage et d’abattage d’arbres. Il s’agit, explique-t-on, de veiller à ne pas abattre, par exemple, les arbres nouvellement implantés, mais les arbres fortement déformés, pour la préparation de bûches. Pour s’approvisionner en bois de chauffage, les citoyens doivent au préalable obtenir un permis de colportage de la part des services des forêts. En outre, ils doivent s’acquitter du prix de leur marchandise directement auprès des services des domaines ou à travers un bureau de poste, a-t-on informé. Le stère du bois de chauffage est à 160 DA. Bien que le prix du bois de chauffage reste raisonnable, les frais de transport sont excessivement chers, a affirmé ce même responsable. L’on prévoit l’augmentation des ventes du bois de chauffage à l’approche de l’hiver, qui s’annonce froid et rigoureux, notamment dans les villages perchés sur les montagnes et non encore raccordés en gaz naturel. Ainsi, le recours aux pratiques ancestrales pour chauffer est l’ultime solution pour la population de ces localités, dans l’attente de l’arrivée de l’énergie gazière. Dans ce sillage, nous apprenons des autorités de wilaya que des centaines de foyers, dans la commune de Bouhamza, seront raccordés au gaz de ville d’ici une dizaine de jours.

B. S.