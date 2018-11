Le chef-lieu communal encombré

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

La galère des automobilistes n'est apparemment pas prête de connaître son épilogue au niveau du point de jonction de la RN106 et du chemin communal qui mène vers plusieurs villages situés à l'est de la commune d'Aït R'zine. En effet, cet embranchement, situé à proximité de la place publique appelée Chréa, est devenu depuis des années le cauchemar des automobilistes au niveau du village Guendouz, chef-lieu communal d'Aït R'zine, où des bouchons se forment surtout aux heures de pointe mettant dans tous leur états les conducteurs. Ce qui corse cette situation c'est l'existence de deux arrêts de fourgons: celui en amont qui dessert la ligne Ighil Ali-Akbou en passant par Guendouz et l'autre arrêt de fourgons, situé en aval, lequel dessert les villages de Guenzet, Ouizrane, Tighilt Oumeggal, Bouchekfa, et bien d'autres. A cet endroit précis, il y a des dizaines de fourgons qui attendent de "charger" les voyageurs où qui manœuvrent en créant des embouteillages monstres sur le chemin communal en aval. Les autres fourgons stationnés à l'autre arrêt situé en amont toujours à Chréa, provoquent aussi des bouchons sur la RN106. S'ensuivent, à chaque fois, des "concerts" de klaxons et des prises de becs entre les automobilistes qui voient à chaque fois le passage obstrué par une "nuée" de véhicules. «L’exiguïté des lieux, et le manque d’espaces publics à Guendouz, étant donné que cette localité est parcourue par un relief accidenté, font que les autorités ne parviennent pas à dénicher un lieu adéquat et spacieux pour y réaliser une station de fourgons en bonne et due forme», déplore-t-on à l'APC. Néanmoins, il y a lieu de relever ce projet "mort-né", inscrit il y a des années de cela, et qui consistait en la réalisation d'une rocade pour contourner le village de Guendouz afin de le désengorger, un projet qui n'arrive toujours pas à voir le jour !

Syphax Y.