Nouvelle campagne de vaccination

La campagne de vaccinations contre la fièvre aphteuse et antirabique bovine a débuté à travers les localités de la commune de Kherrata le 19 novembre 2018 et se poursuivra jusqu’au 29 de ce mois. Celle-ci permettra de toucher près de 550 tètes de cette espèce animale, et le nombre de vaccinations effectuées à ce jour a atteint les 150, selon les statistiques données par l’inspectrice -vétérinaire en charge de cette opération de prévention. L’objectif souligné est de parer à tout éventuel risque d’apparition de ces deux maladies au sein du cheptel bovin. Dans ce cadre, et conformément au chiffre donné par cette même source, il a été mis à la disposition de la daïra de Kherrata par les services de la DSA de la wilaya de Béjaïa, des quantités suffisantes de doses de vaccins pour l’ensemble des cheptels bovins contre ces pathologies animales dangereuses et contagieuses qui provoquent des pertes considérables en ce cheptel avec leurs conséquences économiques, en particulièrement pour les éleveurs. S’agissant du déroulement de l’opération à travers le territoire de la commune de Draâ El-Caïd, l’inspectrice-vétérinaire fait état de la clôture de cette campagne menée du 31 octobre 2018 au 18 Novembre 2018. Celle-ci a permis d’assurer la vaccination de 700 têtes bovines contre ces maladies.

