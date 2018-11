Concours inter-écoles

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

La maison de jeunes de Tizi El Oued relevant de la commune de Melbou, située à 35 km à l’Est de la wilaya de Béjaïa, a abrité, mardi dernier, plusieurs activités concoctées conjointement par l’association Awal issawal, l’association Tamogheli de l’art dramatique et l’association Cine-vision en étroite collaboration avec la direction dudit établissement, à l’occasion du Mawlid Ennabaoui. Pour fêter ce rituel, les organisateurs ont choisi d’impliquer les enfants en organisant un concours inter-établissements entre les élèves représentants les deux écoles primaires de la localité, à savoir l’école chahid Boufaden Saadi et l’école Mohoubi Bouzid. D’autres activités culturelles comme le dessin et un concours écrit destiné aux autres élèves présents sur le lieu étaient aussi du programme. «Cette fois, on a organisé ce concours entre deux établissements de la localité. La prochaine fois, on va élargir notre concours pour toucher tous les établissements primaires de la commune», nous confie M. Toufik Messaoudi, directeur de la maison de jeunes de Tizi El Oued. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales, de l’imam de la mosquée de Tizi El Oued ainsi que des parents venus accompagner leurs enfants. Prenant la parole, l’imam de la mosquée a tenu à remercier les organisateurs pour ce travail et ce concours très bénéfique pour les élèves. Il a aussi parlé de la manière par laquelle on célèbre la naissance du Prophète Mohamed (QSSL) en donnant des conseils aux enfants présents sur la dangerosité des pétards et les incendies que peut engendrer l’allumage des bougies. Dans le but de créer la joie et le bonheur des enfants, les organisateurs ont invité le magicien Djouhri Nasser qui a émerveillé l’assistance par ses tours de magie. Au finish des attestations de participation et des cadeaux symboliques ont été offerts aux élèves participants, ainsi que des diplômes d’honneur aux invités et aux directeurs des deux écoles primaires.

Aziz Khentous.