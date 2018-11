Escapades pédestres sur Tizi Lekhmis

Par DDK | Il ya 46 minutes | 82 lecture(s)

Ils sont jeunes et moins jeunes mais tous animés d’une volonté à en revendre. Il s’agit d’un groupe d’adeptes de la marche qui multiplient, ces derniers temps, les randonnées pédestres. Chaque samedi, sauf s’il pleut à torrent, sinon défiant la pluie fine loin de les dissuader, ils se regroupent dès les premières heures de la matinée pour aller escalader les montagnes à la découverte de la Kabylie profonde. Le dynamique groupe des marcheurs d’Aokas a fait des émules au point où beaucoup de groupes similaires font leur apparition chaque jour. Cheikh Lemnouer, cadre de l’éducation en retraite, est l’infatigable crossman pour qui de simples randonnées ne font que le préparer à ses footings matinaux. Et dire qu’il est septuagénaire depuis quelques années. Pour ce samedi, jour de la 82e sortie de ce groupe de marcheurs, l’itinéraire choisi par le guide et poète attitré, Lounes, est très accessible. La procession s'est ébranlée d’Ighil Ouiss pour rejoindre les majestueuses hauteurs où est perché le splendide village de Tizi Lekhmis, avant de contourner la montagne pour descendre du côté de la localité de Bouamara, située toujours dans la féerique commune montagneuse de Tizi N’ Berber. De son coté, Terre des randonneurs a organisé, vendredi et samedi, la 2eédition de «AGERUJ» au lac noir d’Akfadou, dans le but de promouvoir l’écotourisme. Placée sous le thème «environnement et nature», pas moins de huit associations, avec six participants chacune, ont pris part à cette édition.

A. G.