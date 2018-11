Encore un hiver sans gaz de ville

Par DDK | Il ya 46 minutes | 92 lecture(s)

Aguentour est un village qui relève de la commune d'Ath Mellikèche, à la population estimée à 1200 âmes, ce patelin haut perché, est victime d’un sous-développement qui ne devrait pas être. Le cadre de vie des villageois est peu enviable, en ce sens qu'ils manquent de tout. Les habitants tentent vaille que vaille de rendre leur quotidien "vivable", malgré le nombre de carences, telle l'absence du gaz de ville, commodité installée dans pas mal de communes et qui peine à voir le jour dans cette localité d'Ath Mellikèche, en dépit d'un projet qui a été amorcé il y a des mois de cela mais qui "n’arrive pas à voir le jour." Les travaux de raccordement des canalisations piétinent encore au grand dam des habitants. La localité nichée sur une colline abrupte est connue pour ses hivers rigoureux où la neige tombe abondamment chaque hiver, isolant le plus souvent les villageois. Ces derniers sont souvent soumis à un long et harassant "voyage" à la recherche d'une bonbonne de gaz butane en s'empêtrant dans les enneigements! D'autres moins nantis, se résignent à utiliser le bois de chauffe ou carrément le grignon des olives. Le chemin qui mène vers cette bourgade n'est pas mieux loti, puisque impraticable à plusieurs sections. Les jeunes dans ce village s'ennuient énormément à cause du chômage et de l'absence de débouchés. Hormis le travail sur chantier comme ouvriers occasionnels ou aides-maçon, le village n'offre guère l'emploi stable tant souhaité. Et c'est pour cela que les jeunes quittent leur pays natal pour chercher du travail ailleurs, et ce au prix d'un éloignement souvent long sous d'autres cieux! Les loisirs sont inexistants, car aucune infrastructure culturelle ou sportive n'existe dans ces contrées déshéritées."C'est dur de vivre dans notre village qui manque de tout! Il y a ce projet de gaz de ville qui traîne la patte pour on ne sait quelle raison! Nous sommes obligés alors de "composer" pour la énième année avec un hiver sibérien, en attendant le jour où le gaz de ville soit enfin une réalité chez nous!" se désole l'un des habitants.

Syphax Y.