Le service ophtalmologie sous pression

Doté d’un plateau chirurgical performant et d’ophtalmologues expérimentés, le service ophtalmologie de l’EPH de Sidi Aïch est bien en vue. La chirurgie de la cataracte est la plus fréquemment pratiquée. Prenant en charge des patients de toute la région, voire des wilayas limitrophes, ce service peine ces jours-ci à gérer le flux important de patients. «Nous avons plus de 400 patients sur la liste d’attente», indique le premier responsable de cet établissement hospitalier. Outre la cataracte, le service ophtalmologie prend en charge d’autres pathologies rétiniennes. Quatre chirurgiens ophtalmologues opèrent dans cet hôpital. S’y ajoute une collaboration avec un autre ophtalmologue conventionné. Malgré un effectif étoffé, le service reste constamment sous pression. Une pression due notamment à l’inexistence de services similaires au niveau des autres établissements hospitaliers de la wilaya. Crée en octobre 2013, le service d’ophtalmologie du CHU de Bejaia a été fermé en août dernier. Une fermeture qui est intervenue au moment où des centaines de patients attendaient d’être opérés. C’est ainsi que nombreux malades souffrant de diverses pathologies oculaires ont été orientés vers l’hôpital de Sidi Aïch, dont le service ophtalmologie est, depuis, saturé et sous pression. D’autres patients ont été orientés vers des cliniques privées. Néanmoins, le service d’ophtalmologie du CHU de Bejaia, assure-t-on, devrait rouvrir ses portes incessamment.

F. A. B.