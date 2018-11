Par DDK | Il ya 46 minutes | 88 lecture(s)

À partir du 5 décembre prochain, les services de la commune de la station balnéaire de Tichy procèderont à la délimitation du domaine public maritime du littoral. À cet effet, l’APC informe la population notamment les riverains dudit domaine, qu’un registre pour consigner toutes les doléances est ouvert au niveau des services de la marie. Cette opération a été initiée suite à l’arrêté du wali de Béjaïa, datant du mois de septembre écoulé, qui vient en application du décret fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat. Ainsi la bande maritime sera délimitée par rapport aux propriétaires terriens privés pour qu’il n’y ait pas d’amalgame ni d’empiètement.

A. G.