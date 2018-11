Des maisons cantonnières réclamées

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

La commune d'Adekar, située à 45 kms de Béjaïa, est connue pour son tissu forestier touffu et aussi pour cette vaste étendue d'eau appelée Agoulmim Averkan (le lac noir) culminant à 1200 mètres d'altitude. Constituée, essentiellement de chênes, de cèdres de l’Atlas et de pins d'Alep, la forêt qui chevauche les reliefs accidentés de cette localité est d'un panorama à couper le souffle. Avec sa verdure à longueur d'année elle constitue un lieu de villégiature et de promenades pour les habitants et les visiteurs qui viennent s'y prélasser au bord du lac noir à la beauté féerique. Cependant, le tissu végétal dans cette localité haut perchée est traversé par un réseau routier comme la RN12, le CW24 et autres chemins et pistes agricoles. Cela n'est pas sans créer des désagréments, car il ne se passe pas un jour sans que l'on signale le blocage d'un tronçon par la chute d'arbres forestiers comme les chênes (chênes-verts, chênes-lièges,...) de sapins et autres arbres de la famille des conifères lesquels obstruent et bloquent le passage pendant plusieurs heures de la journée, rendant la circulation automobile impossible. Comme ce fut le cas dernièrement où le CW24 a été coupé à la circulation entre les localités d'Azrou Taghat et Agoulmim Averkan, et ce à cause de la chute d'arbres qui ont obstrué la circulation routière pendant plusieurs heures, avant que le passage ne soit dégagé. Durant l'hiver et particulièrement à la chute des neiges, ce problème devient récurrent et les usagers de ces routes se trouvent à chaque fois pris au piège, car les arbres ou les grandes branches tombent sur la chaussée en l’obstruant carrément. Toutefois, ce que regrettent les automobilistes et les habitants de cette région forestière c'est l'absence de maisons cantonnières dans tout le massif forestier de cette région, notamment dans la forêt de l'Akfadou que se partagent les deux communes à savoir; Akfadou et Adekar. Ces structures de haute montagne valent leur pesant d'or dans cette région montagneuse en proie non seulement à la chute d’arbres mais aussi de pierres et autres glissements de terrains. A cet effet, la réalisation de maisons cantonnières permettra la réalisation d'opérations d'entretien des routes et des ouvrages d'art. En sus, les cantonniers procèderont à des interventions dans les temps, lorsque les affaissements, les glissements de terrains, la chute d'arbres ou la neige bloquent la circulation automobile. Aussi, l'existence de maisons cantonnières, permettront aux ouvriers cantonniers de surveiller les routes, d'aider les automobilistes en difficulté, de saler le verglas, de débarrasser les débris de rochers tombés sur la chaussée et de nettoyer les accotements.

Syphax Y.