950 unités en cours de réalisation

Amizour, qui compte parmi les plus grands pôles urbains de la wilaya de Bgayet, a été dotée d’un ambitieux programme immobilier relatif à la réalisation de logements sociaux de types publics locatifs (LPL). D’après les responsables de la municipalité qui ont communiqué l’information, pas moins de 950 logements ont été alloués. «Le parc immobilier est reparti sur différents sites situés dans plusieurs quartiers de l’agglomération du chef-lieu de la commune. Les taux d’avancement des travaux sont différents d’un site à un autre. Pour l’heure, nous avons 400 logements achevés à 100%», a confié un élu à l’APC, indiquant que l’attribution de ces logements reste tributaire de leur raccordement aux VRD. «À présent, les immeubles achevés ne sont raccordés ni à l’eau, ni au gaz, ni au collecteur d’assainissement. On ose espérer que les instances concernées se pencheront sur ce problème, afin de faire bénéficier les familles pour lesquelles ces logements ont été construits», a-t-il ajouté. On apprend, par ailleurs, que lors de sa récente visite de travail et d’inspection dans la région, le wali a instruit les responsables concernés d’inscrire des équipements publics de base au profit de ces futures cités résidentielles. C’est ainsi, informe-t-on, qu’il est projeté la construction d’une agence postale, d’un groupe scolaire et bien d’autres infrastructures d’accompagnement, pour faire de ce pole urbain une cité intégrée. Rencontrés à Amizour, certains souscripteurs au logement LPL, ont laissé transparaitre des signes d’impatience qui confinent à l’inquiétude. «Ma petite famille ne jouit même pas du strict minimum pour vivre dignement. Cohabiter, des décennies durant, avec la misère et la promiscuité, cela laisse fatalement des traces difficiles à effacer», souligne un prétendant au logement social.

