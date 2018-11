Le maire alerte la DTP

Par DDK | Il ya 56 minutes | 68 lecture(s)

Le maire d’Oued Ghir, Yacine Ramdani, a appelé les services de la direction des travaux publics (DTP) de Béjaïa à procéder, immédiatement, à l’élagage des arbres d’eucalyptus longeant la RN12.

Pour le maire, l’opération devrait se faire dans l’urgence afin d’éviter tout risque d’accidents de circulation dus aux chutes de branches sur la chaussée. «J’appelle la DTP de Béjaïa à effectuer le couronnement des arbres qui jalonnent la RN 12. Les branches de ces arbres survolent la chaussée de la route nationale et représentent un danger permanent sur les automobilistes en cas de chute. Cette mission est du ressort de la DTP et non de l’APC», a lancé l’édile communal. Le risque de chutes de branches devient accru, notamment en hiver, à cause des vents violents et des intempéries. Toutefois, même la sécheresse fragilise les arbres et peut entraîner des chutes de branches. Les eucalyptus bordant la chaussée de la RN 12, dans la commune d’Oued Ghir, datent de l’époque coloniale. Normalement, l’élagage des arbres est soumis à une autorisation obligatoire et préalable de la Conservation des forêts, qui devrait superviser l’opération. La coupe de ce genre d’arbres doit impérativement respecter certaines normes. Il s’agit, principalement, de laisser des troncs de 2 à 3 m, de sorte qu'après la pousse, il y aura des arbres avec un branchage nouveau en forme de couronne. Par ailleurs, le P/APC d’Oued Ghir a déploré le refus qui lui a été signifié par les services de la DTP de Béjaïa quant à sa demande d’ouverture d’un terre-plein central, au niveau du village Ibachirene. Le maire Yacine Ramdani a justifié sa demande par le souci de désengorger la circulation sur la RN 12 à Mellala, où des centaines de véhicules font demi-tour pour se rendre au chef-lieu de wilaya, créant parfois des embouteillages.

B. S.