Ouverture prochaine de 8 km de pistes

Par DDK | Il ya 56 minutes | 79 lecture(s)

à l’instar de la plupart des circonscriptions de la wilaya, la commune de Tifra a bénéficié d’un projet d’ouverture d’un linéaire cumulé de 8 kms de pistes agricoles. Financé par une dotation spéciale, ce projet est inscrit dans une démarche de dynamisation et de renouveau de l’économie rurale, à travers la valorisation des potentialités locales et la création de l’investissement et de la richesse. «Les travaux seront lancés au cours des prochaines semaines. C’est l’entreprise régionale du génie rural qui est chargée de les exécuter», nous a appris un responsable de l’APC de Tifra, non sans se réjouir des opportunités d’investissement que ce projet ne manquera pas de donner aux paysans. «C’est un projet à portées multiples. En même temps qu’il désenclavera nos villages et hameaux, il encouragera et facilitera l’activité agricole dans toutes ses déclinaisons. Pour le patrimoine forestier, ces pistes amélioreront l’accessibilité du milieu, soit pour l’exploiter, ou pour lutter contre les incendies. C’est un gage de protection et de pérennité de cette richesse naturelle», a-t-il expliqué. Même les agriculteurs, qui n’en finissent pas de se morfondre entre résignation et fatalisme, voient d’un bon œil l’avènement de ces opérations de désenclavement. «Notre activité a une chance inouïe d’amorcer enfin son essor, après des années de marasme et de paralysie», dira un aviculteur du village Tizi Tifra. «Les pouvoirs publics sont bien inspirés d’inscrire cet investissement que nous n’avions d’ailleurs jamais cessé de réclamer», renchérit un autre agriculteur de Tifra.

N. M.