De l'eau au quotidien pour Boulehfa

Par DDK | Il ya 56 minutes | 67 lecture(s)

Les habitants de la localité de Boulehfa, dans la commune d'Ait-Smail, viennent d'être informés d'une nouvelle qui les a égayés à juste titre, eu égard au problème du manque d'eau dont ils se plaignaient tout au long de l'année, notamment en été. En effet, la commune d'Ait-Smail vient de rendre public un communiqué faisant état du changement survenu dans le système de l'alimentation de ladite localité en eau potable. Celle-ci se fera désormais quotidiennement, contrairement aux semaines précédentes où cela se faisait une journée sur deux. «L'alimentation de Boulehfa en eau potable se fait désormais quotidiennement pour trois raisons. La région est très riche en sources naturelles et fait partie des rares localités dans la commune à posséder des fontaines très régulières en termes de puissance de débit. Le facteur habitants, aide aussi sachant que la localité compte moins de résidents par rapport autres localités voisines. Ajouté à cela, la période dans laquelle nous sommes où l’on s’attend à des pluies de plus de plus en abondance», nous confiera un élu communal. «Nous attendions depuis longtemps que notre APC valide ce changement», nous dira un habitant de Boulehfa. Et d'ajouter: «Nous sommes vraiment soulagés. Même nos petites parcelles de terrains agricoles qu'on entretient, vont en bénéficier, dans le cas où la pluie enregistre un éventuel retard», estime-t-il.

M. K.