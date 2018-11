Le stade communal pris en charge

Par DDK | Il ya 55 minutes | 72 lecture(s)

Le stade communal de Béni Maouche, sis à hauteur du périmètre urbain du chef-lieu communal, a été doté d’une autorisation de programme conséquente, destinée à couvrir les travaux de sa réhabilitation et de sa modernisation. «Nous avons été crédités d’une enveloppe conséquente, dans le cadre du fonds de garantie et de solidarité entre les communes. Nous avons dégagé une cagnotte pour remettre à neuf cette structure vétuste, que nos jeunes n’ont de cesse de solliciter», a déclaré un membre de l’exécutif communal. Selon le responsable de l’APC, il est retenu entre autre, le drainage et le revêtement de l’aire de jeu en gazon synthétique, la réalisation de l’éclairage, de même que l’érection d’une clôture d’enceinte. «Notre stade sera tapissé d’une pelouse synthétique. C’est une première dans l’histoire de notre commune, et c’est tout à l’honneur de notre auguste assemblée communale qui a initié le projet», se réjouit un retraité de Trouna, le chef-lieu communal. «Ce nouvel acquis dessinera un avenir radieux pour la pratique sportive dans notre circonscription», estime un citoyen du village Aguemoune. Adhérent sans réserve à cet investissement, un jeune sportif du village Tizi Adjissa plaide pour l’aménagement de tels équipements de base dans les villages. «Des aires de jeu, des foyers de jeunes et des salles de sports, voilà les structures recommandées pour aider notre masse juvénile à s’épanouir et à se frayer un chemin vers l’avenir», dispose-t-il.

N. M.