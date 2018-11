L'aménagement urbain en point de mire

Par DDK | Il ya 18 minutes | 18 lecture(s)

En matière d'aménagement urbain, la commune d'Ait R'zine accuse des déficits criards, ce qui influe négativement sur le cadre de vie des habitants ! En effet, les autorités locales de cette municipalité, située à 85 kms du chef-lieu de Béjaïa, ont beaucoup à faire pour remédier à cette situation. Néanmoins, en dépit de ce constat peu reluisant des opérations touchant à ce volet précis ont été inscrites récemment par l'APC, et ce, dans l'optique d'apporter un tant soit peu d’amélioration, dans la mesure des moyens financiers mis à sa disposition. A cet effet, plusieurs opérations ont été inscrites au profit de la commune. Ainsi, il y a ce projet d’aménagement du chemin communal allant du CEM Makhlouf à Guendouz, chef-lieu d'Aït R'zine, à la cité des 20 logements, sur une distance linéaire de 1200 mètres avec la réalisation d'une bretelle de 150 mètres de longueur. Ce tronçon névralgique était négligé et resté sans aucune réhabilitation depuis des années. Dans le même contexte, une autre opération se rapporte à la réhabilitation du chemin communal allant de Guendouz à Adouar dans la même localité sur une distance linéaire de 1580 mètres. Il est aussi prévu l'achèvement et l'aménagement en béton bitumineux du chemin du village Tizi Tegrart sur 730 mètres linéaires. Néanmoins, ce que l'APC prévoit par-dessus tout, c'est la prise en charge de la piste qui dessert le lycée du chef-lieu d'Aït R'zine qui se trouve depuis des années dans un état lamentable. Ce chemin qu'empruntent les lycéens quotidiennement est complètement impraticable, raviné et jalonné de trous et de crevasses. L'inscription d'un projet pour la réhabilitation de ce tronçon long de 200 mètres est venue à point nommé, car les élèves et le personnel éducatif ont soulevé maintes fois ce problème. Enfin, il est projeté la mise en place des équipements de drainage des eaux pluviales sur tous les chemins communaux de la commune.

Syphax Y.