Plusieurs marchés publics attribués

Par DDK | Il ya 18 minutes

Dans la commune de Tifra, située à 45 kms de Béjaïa, plusieurs projets ont été attribués et d'autres sont inscrits en attendant leur réalisation ! C’est le cas de ces marchés attribués aux entreprises réalisatrices et qui ont trait à la réhabilitation de la cantine de l'école primaire du village Hammam Sillal pour un montant de 500 000 DA, et de celle de l'école du village Tifra pour presque la même enveloppe financière. Dans le même sillage, il y a ce projet attribué pour un montant de 8 millions DA qui a trait à l'ouverture et l'aménagement d'une piste allant du village El Kelâa Ouada vers Lota sur une distance linéaire de 3 kms. Le délai imparti est de 5 mois. Un autre projet se rapportant à l'ouverture et l'aménagement d'une piste de la bourgade de Bouhtili vers Hammam Sillal a eu une enveloppe financière de l'ordre de 9 millions DA pour un délai d'exécution des travaux de 5 mois. Les villages de Fléa, Tizi Tifra et Ibouraïne verront sous peu l’achèvement des travaux de réalisation d'un réseau de l'assainissement, sur une distance linéaire de 800 mètres, un marché attribué à hauteur de 5 millions DA pour un délai de réalisation de 2 mois. Pour sa part, la bourgade d'Ighil Tala verra la réalisation d'un réseau de l'assainissement tant réclamé par les habitants, pour un montant de 3.4 millions DA, sur une distance de 350 mètres linéaires. Par ailleurs, et parallèlement à ces marchés attribués récemment par l'APC de Tifra, plusieurs autres opérations entrant dans le cadre du développement local ont été inscrites par l'APC pour remédier à certains déficits en aménagement urbain notamment. Nous en citerons la remise en l'état du chemin communal qui va du CW1 vers les villages de Tizroutine, El Kelâa Ouada, Fetala et Aït Chebib, et l'étude de l'aménagement du centre culturel Hami Arezki sis à Tifra.

S. Y.