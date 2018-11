12 milliards pour les FCCL

Par DDK | Il ya 18 minutes | 11 lecture(s)

La commune de Kherrata a été créditée d’une autorisation de programme d’une valeur de 12 milliards de centimes, au titre de l’exercice 2018 du fonds de garantie et de solidarité entre les communes (ex FCCL). «Cette enveloppe budgétaire est une manne providentielle. Elle est arrivée à point nommé pour nous permettre de concrétiser les projets que nous n’avions pas pu prendre en charge dans le cadre des PCD», a indiqué un élu à l’APC, selon lequel la nouvelle subvention ira à la satisfaction des besoins de base de la population. «L’assemblée a délibéré sur 24 projets. Nous avons essentiellement programmé des opérations en rapport avec l’adduction d’eau potable, à l’effet de booster la qualité de la desserte publique. En matière d’assainissement, nous avons retenu des projets d’extension du réseau, à travers certains quartiers et localités non assainies et où, nous avons recensé des égouts à ciel ouvert et des fosses sceptiques. Nous avons aussi envisagé des projets d’aménagement urbain et la réhabilitation de certains tronçons de routes parmi les plus dégradés», explique le responsable de l’APC, informant que ces projets seront mis en œuvre sitôt les consultations achevées et les contrats avec les entreprises formalisés. Et de conclure : «par souci d’équité, nous avons essayé, autant que faire se peut, de toucher tous nos villages et hameaux. Néanmoins, répondre à tous les besoins de la population relève de l’impossible, tant l’inadéquation entre l’ampleur des projets en attente et les disponibilités financières est importante.»

