Recrudescence des vols par effraction

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Il ne passe pas un jour sans qu'un vol d'une maison ne soit signalé. Ce qui n'est pas sans préoccuper la population de la ville de Sidi-Aïch qui manifeste de vives inquiétudes. En dépit des efforts consentis par la sûreté de wilaya de Béjaïa, la ville de Sidi-Aïch est toujours en proie au phénomène du vol, qui a pris des proportions alarmantes ces derniers mois. Les arrestations opérées cycliquement n’ont pas réussi à endiguer ce fléau qui affecte profondément la ville des ponts. Apres le vol par effraction d'un magasin d’alimentation générale à la cité Cnep, sur les hauteurs de la ville, et d'une maison dans les mêmes alentours, ce fut au tour dune habitation située à quelques mètres du complexe sportif de la localité d’être dévalisée par des intrus. Ainsi, le vol par effraction semble entrer dans une période de recrudescence dans cette ville. Par ailleurs, impliqué dans plusieurs affaires de vol par violence utilisant une arme à feu factice, un individu âgé de 34 ans vient d’être arrêté et livré à la justice par les services de la police judiciaire de Sidi-Aïch. Le mis en cause qui menaçait de paisibles citoyens à l'aide de son arme factice, fait partie d'un groupe de malfaiteurs. Apres investigations, les policiers ont pu récupérer 2,3 milliards de centimes qu'il avait volés à ses victimes.

Rachid Z.