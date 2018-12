Plusieurs villages connectés

Par DDK | Il ya 46 minutes | 116 lecture(s)

Plusieurs villages de la commune de Chemini seront prochainement raccordés à la fibre optique, à la faveur d’un programme d’extension du réseau entrepris par Algérie-Télécom. «Ce projet fait partie d’un vaste plan d’investissement engagé à travers de nombreuses localités de la wilaya, et qui s’assigne pour objectifs la modernisation, le renforcement et le renouvellement de nos équipements, afin de répondre aux besoins de notre clientèle, en lui offrant de meilleures prestations de service», a révélé un responsable local de l’operateur public. S’agissant de la circonscription de Chemini, le réseau de fibre optique est déjà mis en place dans les localités de Lota, Tassira et Ath Zadi, apprend-on. D’autres villages, à l’image de Taghrast et Tijounane, sont aussi concernés, indique-t-on. «Ce sont de tels projets structurants qui nous font le plus défaut. Il est certain que si l’on s’évertuait à les généraliser dans les zones rurales, on aura de moins en moins de candidats à l’exode», souligne un élu à l’APC de Chemini. Abondant dans le même sens, un quadragénaire du village Taghrast estime que certaines commodités agissent comme de puissants facteurs de fixation des populations. «Le gaz, l’eau et les NTIC sont indispensables dans la vie de tous les jours. Si tout ce que les gens vont chercher en ville se trouve à portée de mains, le mouvement de l’exode ne tarderait pas à s’inverser», suppute-il. Et à un autre habitant de Tassira de se réjouir : «L’arrivée annoncée des NTIC dans notre village sera une fenêtre ouverte sur le monde. Pouvoir surfer sur la toile, s’informer, échanger, communiquer et même exécuter une tâche professionnelle, c’est tout simplement magique!», jubile-t-il.

N. M.