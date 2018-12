Deux nouveaux minibus mobilisés

Par DDK | Il ya 46 minutes | 103 lecture(s)

Le transport scolaire accuse des insuffisances très contraignantes pour les populations scolarisées de la commune d’Adekar. Dans le souci d’améliorer les conditions de scolarité des enfants de la localité, le premier magistrat de la commune, Belaid Samir, vient de mettre à la disposition des écoliers de la cité 30/1700 (Acharchour) de deux minibus afin d’assurer leur ramassage. En effet, les élèves de ladite cité ont bénéficié dès le dimanche 25 novembre, comme le reste de leurs camarades, du service de ramassage scolaire. Une nouvelle qui n’a pas manqué de rendre le sourire et aux écoliers et à leurs parents. Cette décision est survenue après avoir constaté cette carence dans le ramassage scolaire au niveau de la commune. Devant une forte augmentation du nombre d'écoliers, les moyens déployés par l'APC arrivent à peine à assurer un bon fonctionnement du service. Les deux minibus permettront d'assouplir cette tension. «Il est grand temps de penser à ces enfants qui souffrent le martyre en l’absence de bus pouvant les acheminer à leur école», dixit un parent d’élève. La commune a grand besoin d’un renforcement du parc roulant pour permettre aux enfants scolarisés de rallier quotidiennement leurs établissements. Cela étant, le calvaire des enfants s’accentue en période hivernale, d’autant plus que la localité d’Adekar enregistre chaque année de fortes et récurrentes chutes de neige. En raison du manque criant en matière de ramassage scolaire, rejoindre les bancs d’école est synonyme de calvaire pour les élèves de cette commune.

Bachir Djaider.