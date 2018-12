La mise en service du gaz de ville tarde

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

La commune de Barbacha, située à 45 km de la ville de Béjaïa, est en proie à un marasme qui s'inscrit apparemment dans la durée. En effet, cette municipalité, qui compte environ 25 000 habitants, peine à amorcer l'essor tant attendu par la population. Celle-ci se voit à son corps défendant "infliger" des conditions de vie à la limite du supportable, tant les insuffisances et autres carences sont le lot quotidien ! Les habitants de cette localité déplorent toute une myriade de problèmes qui transforment leur quotidien en véritable supplice. Ils déplorent l'état peu reluisant des routes en proie à la poussière en temps sec, et à la boue et aux flaques d'eau à la chute de la pluie. Aussi, il est soulevé ce problème de l’apparition de dépotoirs, notamment celui qui jouxte la mosquée du chef-lieu communal lequel enfle chaque jour. «Depuis la fermeture de la décharge publique du chef-lieu de daïra, la situation ne cesse de s'empirer dans notre localité, où la pollution avance imparablement», déplore-t-on. Aucune solution n'est venue pour pallier à la fermeture de ladite décharge, regrettent encore les habitants. Dans le même sillage, il y a cet autre problème lié à l'alimentation de la localité en gaz de ville, lequel tarde à être mis en service en dépit de l'installation du réseau. Cependant, les citoyens de cette région montagneuse déplorent également la non remise en l'état des abords des routes "défigurés" par les travaux de pose des conduites du gaz de ville. Les tranchées se remplissent d'eau des pluies et de boue à la moindre averse! Pour sa part, l'éclairage public est aussi soulevé, car, constatant des insuffisances à plusieurs endroits, les habitants crient leur ras-le-bol devant cet état de fait en revendiquant la mise en place de luminaires là où il y a des manques. Et enfin, il est demandé aussi le curage des équipements de drainage des eaux des pluies pour une meilleure évacuation des eaux torrentielles durant les intempéries. Dans la requête adressée aux autorités compétentes, dont l’administration de wilaya, les habitants de Barbacha chef-lieu, réclament «la mise en service du gaz de ville, la réfection des routes dégradées par les travaux de pose de conduites du gaz, le déblocage des avaloirs bouchés, le déplacement de la décharge qui se trouve en face de la mosquée, l’entretien du chef-lieu au minimum trois fois par semaine et une action pour mettre fin au tapage nocturne provoqué par des alcooliques.»

S. Y. / N. T.