Des structures pour la jeunesse

Pour une fois, l'APC d'Akbou a donné la part belle à la masse juvénile en attribuant des marchés qui entrent dans le cadre de la mise à la disposition des jeunes d’espaces de loisirs et de sports pour leur épanouissement. En effet, pas moins de quatre projets sont en voie de lancement, étant donné qu'ils ont été attribués aux entreprises réalisatrices. Ces projets ne manqueront pas de susciter l'engouement des jeunes des localités où il est projeté l'implantation de ces structures juvéniles. Ainsi, il est projeté la réalisation d'un terrain de proximité au profit des jeunes du village Laâzib pour une enveloppe budgétaire allouée de l'ordre de 3.7 millions DA et un délai de trois mois imparti aux travaux. Le quartier périphérique de Bouizane, connu pour son marché hebdomadaire, est concerné aussi par un projet qui se rapporte à la réalisation d'une aire de jeux au bénéfice des enfants de ce faubourg. Le montant dégagé à cet effet est à hauteur de 5.5 millions DA pour un délai de trois mois. Pour sa part, le quartier populeux de Sidi Ali, qui surplombe la ville d'Akbou, verra la concrétisation d'une opération substantielle consistant en le revêtement en gazon synthétique du terrain combiné existant avec la réalisation d'une clôture, et ce pour une enveloppe financière de l'ordre de 6.5 millions DA et un délai d'exécution des travaux de quatre mois. Enfin, le village Amirouche (Ex-Riquet) est concerné, quant à lui, par ce projet attribué également et qui a trait à l'aménagement d'un jardin d'enfants équipé avec tout le matériel ludique pour le bonheur des bambins de cette bourgade traversée par la RN26. Ledit marché est attribué pour la somme de 3.8 millions DA. Approché pour avoir son impression sur ces projets, un père de famille habitant la ville d'Akbou dira : «Si tous les quartiers et les villages de la commune d'Akbou étaient équipés en terrains de sports et aires de jeux je crois que cela contribuerait fortement dans la lutte contre les fléaux sociaux et le désœuvrement qui happent nos jeunes!», estime notre vis-à-vis.

Syphax Y.