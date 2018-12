Un Conseil communal de jeunes en gestation

Par DDK | Il ya 22 minutes | 13 lecture(s)

Une année après être sorti vainqueur des dernières élections communales, où il a été élu président à la tête de l'APC, le maire d'Ait-Smail, Sadek Rebai, compte mettre en œuvre l'idée qu'il avait proposée dans son programme, à savoir, la création d’un mécanisme d’accompagnement de la jeune catégorie de gens et la mise à leur disposition d'une structure leur permettant d'être actifs dans leur commune. Ainsi, dans une lettre adressée au directeur du lycée Hocine Ait Ahmed d'Aït Smail, le premier magistrat de la commune l'invite à se joindre à son projet en vue de choisir les meilleurs jeunes lycéens censés conduire ce conseil communal dans un avenir très proche. Une fois que les intéressés auront assuré leur prédisposition à servir dans ce cadre leur commune, ils seront invités au siège de l’APC où il sera question d'élire les membres et de partager les tâches. «Parmi mes objectifs, j'ai toujours fait part de mon souhait de voir nos jeunes réussir, chacun dans le domaine qui lui sied, mais surtout de les impliquer dans la gestion des affaires de la commune. Ce projet de mise sur pied d'un conseil communal de jeunes d'Ait-Smail va donc dans ce sens, dans la mesure où il va leur permettre d'être au courant de tout ce qui a trait à la vie sociale et culturelle de leur municipalité, et d'apporter des améliorations là où le manque se fait sentir», nous confiera le P/APC. Et d'ajouter: «À présent, nous attendons une réponse favorable de la part du directeur du lycée pour qu'on procède aux étapes suivantes qui verront la création d’une association sous-forme d’un Conseil communal de jeunes», dit-il. «Cette considération ne peut que nous exhorter à donner le meilleur de nous pour notre commune. On a hâte de s'inscrire et de pouvoir entamer les activités», nous dira un lycéen de la commune, séduit par ce nouveau projet.

M. K.