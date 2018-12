4 300 CNI et 350 passeports non retirés

Par DDK | Il ya 22 minutes | 16 lecture(s)

Alors qu’autrefois bien des gens se plaignent des lenteurs administratives entourant l’établissement de leurs documents et des grands retards enregistrés dans l’obtention, notamment, d’un passeport, aujourd’hui, plusieurs demandeurs de ce précieux document de voyage ne se pressent pas de le retirer, une fois établi. En effet, selon un responsable au service biométrique de l’APC de Béjaïa, pas moins de 350 passeports établis traînent dans les coffres blindés de l’administration municipale depuis plusieurs mois, sans que leurs postulants daignent aller les récupérer. A cela s’ajoute un nombre de 4 300 cartes nationales d’identité, qui attendent aussi d’être récupérées par leurs propriétaires. Pourtant, la législation en vigueur prévoit clairement que tout passeport établi et non retiré par son titulaire, est détruit six mois après la date de l’avis qui lui est adressé, et le prix du timbre fiscal sera multiplié par deux pour toute demande de renouvellement dudit document. Depuis la modernisation de l’administration, avec le lancement du service de la biométrie, le délai de délivrance des documents a été considérablement réduit.

B. S.