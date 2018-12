7e forum des droits de l’homme

Par DDK | Il ya 22 minutes | 17 lecture(s)

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme de Béjaïa a mis en place un ambitieux programme pour préparer la célébration officielle de la Journée Mondiale des Droits de l’Homme, prévue comme chaque année, le 10 décembre. Dès aujourd’hui, lundi, le centre de documentation en droits de l’homme (CDDH) accueillera les participants à un ensemble de manifestations programmées dans le cadre de la 7e édition du forum des droits de l’homme qui se tiendra du 3 au 10 du mois en cours. Des communications seront présentées par une fourchette importante de militants des droits de l’Homme, de juristes, de militants politiques et de syndicalistes. Les organisateurs du forum comptent ratisser large cette année. Ainsi des expositions, tables rondes et des conférences seront animées dans des résidences universitaires et à travers plusieurs communes de la wilaya de Béjaïa. D’autres conférences seront animées par plusieurs défenseurs des droits de l’homme à Alger et Tizi-Ouzou. «Situation des droits de l’homme : focus sur les libertés», «les droits économiques et sociaux : focus sur les libertés syndicales et les libertés d’expression», sont entre autres les thématiques retenues cette année par les organisateurs, à l’occasion de la célébration du 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme.

F. A. B