Des foyers attendent toujours

Une forte demande d’extension du réseau électrique est exprimée dans la commune d’Ighil Ali.

En effet, 200 foyers ne sont pas encore connectés au réseau, apprend-on desresponsables de l’APC. «Nous avons recensé à travers la quasi-totalité des villages et hameaux de notre circonscription, des quartiers, des groupes de maisons et des habitations éparses en attente de branchements», a informé un élu à l’APC, indiquant que la plupart des chaumières concernées sont des bâtisses édifiées dans le cadre du programme de promotion de l’habitat rural appuyé par le fonds national du logement (FONAL). «Nous avons inscrit sur le budget d’équipement de l’année en cours une somme d’opérations d’électrification de groupes de maisons dans certains villages, comme Zina, Belayal et Takorabt, mais cela reste dérisoire par rapport à l’ampleur de la demande. Cette dernière ne peut être prise en charge par une dotation spéciale», a-t-il encore déclaré. Des citoyens des villages Azrou, Ath Seradj et Takorabt ont fait savoir que leurs démarches auprès des instances concernées, pour obtenir que soient raccordées leurs bâtisses au réseau d’électricité, ont toutes débouché sur un flop. «Nous avons été gavés de promesses, toutes restées sans suite à ce jour», lâche un retraité désappointé du village Ath Seradj, avouant s’éclairer à la chandelle, en attendant un hypothétique branchement. «Les autorités sollicitées n’ont affiché aucune volonté à satisfaire nos doléances, qui sont pourtant des plus légitimes. La preuve, cela dure depuis plus de 5 ans, sans qu’aucun projet ne se profile à l’horizon», fulmine un villageois de Tazrout. «Les gens sont au bord du désespoir. Ils ont improvisé des solutions de fortune, en exposant leurs vies au danger. Pour autant, cela ne semble pas émouvoir outre mesure les pouvoirs publics qui se murent dans le silence», peste un citoyen de Takorabt.

N. Maouche.