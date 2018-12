La réhabilitation de la route de Takorabt retenue

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

La réhabilitation du chemin communal faisant jonction entre le chef-lieu communal de Tibane et le village Takorabt, est inscrit dans le plan d’investissement de l’APC pour l’exercice budgétaire de l’année en cours, nous ont informés les responsables de la municipalité. En effet, d’après un membre du staff aux commandes de l’APC, un projet portant aménagement et revêtement de cette route sera prochainement mis en œuvre. Les travaux porteront entre autres, sur le reprofilage de l’infrastructure routière, la pose d’une couche de base et une autre couche de roulement en béton bitumineux, de même que la réalisation d’ouvrages d’accompagnement. «Un linéaire de 1,8 kilomètres de cette route est concerné par le projet, dont l’intérêt est double, car en sus de desservir le village Takorabt, la modernisation de ce chemin communal permettra de désenclaver par la même occasion le village Taourirt», apprend-on. Le responsable de l’APC informera cependant, que plusieurs mois de délais seront nécessaires, pour que ce projet puisse étrenner sa phase de réalisation. Et pour cause : «le projet est soumis à consultation par l’entremise d’un avis d’appel d’offres national ouvert. Cette procédure prend du temps. Outre cela, le code des marchés publics impose l’intervention et l’approbation des instances de contrôle de l’état pour pouvoir notifier l’ordre de service pour le démarrage des travaux», dit-on. N’empêche qu’après de longues années de cahots, les usagers de cette route délabrée sont réconfortés par les perspectives qui se dessinent. «Des mois de patience ? Qu’à cela ne tienne ! Le tout est d’être certain que le calvaire sera bientôt fini», déclare un automobiliste du village Takorabt. «Cette route défoncée nous a donné beaucoup de soucis et causé énormément de tort. Sa réhabilitation annoncée ne peut que nous réjouir», dira un autre villageois de Taourirt.

N. M.