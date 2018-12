Les handicapés à l’honneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, coïncidant avec le 3 décembre de chaque année, l’association des handicapés de Chemini (Tudert d Ussirem Umadar) de concert avec la cellule de proximité et de solidarité (CPS) de Chemini a concocté un programme riche et varié. Un événement qui se veut une occasion propice pour faire le point sur le cheminement de l’association et de capitaliser les efforts fournis par le combat de tous les jours en faveur des handicapés de la commune, mais aussi pour offrir des moments de joie et de convivialité pour ces derniers. L’évènement, auquel étaient invités tous les handicapés de la commune et leurs familles, les autorités locales, des représentants de la protection civile d’Akfadou, de la sureté de daïra de Chemini, l’EPSP de Sidi-Aïch, CFPA de Chemini ainsi que des associations à l’image de l'association solidarité de don de sang de Bgayet, l'association ″Assirem″ des handicapés de ″Tinebdar″, l’association culturelle Assirem Umazigh du village Boumelal, l’association ″Agraw″ de Chemini et l’association ″Salam″ de Bgayet, a été organisé le vendredi 30 novembre 2018 au niveau de la salle des spectacles de la maison de jeunes de Chemini. La rencontre a brassé tout un éventail d’activités, du théâtre, de la musique, chorale et animation de clown, ont été au menu de cette journée riche en émotion. La cérémonie était pleine d’allégresse et de convivialité pour le grand bonheur des personnes handicapées et de leurs parents qui n’ont pas caché leur joie et leur satisfaction de voir leurs enfants afficher un grand sourire. L’engagement des pouvoirs publics quant à leur prise en charge réelle pour favoriser leur insertion et notamment en agissant concrètement pour l’encadrement, la scolarisation, l’intégration et la mise en place de structures adéquates reste insuffisant, explique-t-on sur place. Cette journée mondiale qui se tient le 3 décembre de chaque année est par ailleurs l'occasion de réaffirmer certains principes de base, trop souvent oubliés, tel que le respect de la dignité de chaque personne, valide ou non, qui implique la reconnaissance des droits fondamentaux, comme l'éducation, l'accès au travail ainsi qu’à un revenu pour les personnes lourdement handicapées dont les parents ont la charge. «Il est primordial de conscientiser la population sur les énormes difficultés rencontrées au quotidien par les personnes aux besoins spécifiques. Cette frange vulnérable de la population mérite un autre regard autre que celui des ressentiments de compassion et de mansuétude. C’est un doit inaliénable que de réclamer une intégration efficiente et effective des personnes invalides pour être intégrées tant économiquement que socialement », nous indique un membre de l’association ″Tudert d Ussirem Umadar.″ Et d’ajouter pour expliquer que la reconnaissance des droits des personnes handicapées doit se baser sur leur acceptation et leur implication, d’où leur participation qui aura beaucoup d’importance. Cette journée est une occasion pour tout un chacun d’être à l’écoute de leurs préoccupations, car il est grand temps de modifier le regard que nous portons sur ces personnes handicapées, qui sont parfois rejetées du fait de la vision que nous avons d’eux.

Bachir Djaider.