26 candidats retenus

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

La commission communale de pèlerinage de l’APC de Kherrata a procédé dans la matinée de samedi dernier, à la salle du «8 Mai 45», au tirage au sort des futurs postulants devant se rendre au titre de l’année 2019 aux lieux saints de l’islam, dont le nombre de passeports spéciaux attribués pour cette campagne au profit de la commune est de 26 documents de voyage. La liste des personnes inscrites pour effectuer l’un des cinq piliers de l’islam a atteint pour cette période 484 candidats et candidates, soit 439 enregistrés au niveau du service de la réglementation de l’APC et 46 sur le site du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales. Après la cérémonie d’ouverture des travaux de la commission communale présidée par le Président de l’APC, son secrétaire général devait tout d’abord expliquer à l’assistance les modalités de procédure de tirage au sort, telles que définies par la réglementation en vigueur en la matière, avant de donner la liste détaillée des 484 inscrits avec le nombre d’inscriptions individuelles ou en couples enregistré pour cette campagne de pèlerinage 2019 au niveau de la commune de Kherrata. A l’issue de l’opération du tirage au sort qui s’est déroulée en toute transparence, il a été permis de retenir 26 candidats conformément au nombre de passeports attribués au profit de cette commune dont la majorité est composée de couples.

S. Zidane.