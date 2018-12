Le projet à la traîne

Par DDK | Il ya 38 minutes | 92 lecture(s)

Les habitants de la commune de Feraoun devraient patienter encore quelques temps peut-être, et ce pour voir le gaz de ville arriver dans leurs foyers ! En effet, cela fait au moins deux longues années que la population de cette localité haut perchée attend la mise en service du gaz de ville, dont les travaux de branchement traînent encore en longueur à leur grande déception ! Le chantier ouvert il y a deux années s'éternise avec une valse d'arrêts et de reprises pour diverses raisons. Les entreprises en charge de ce projet s'embourbent dans les "difficultés d'ordre financier", dit-on, ce qui influe sur la poursuite des travaux. Aussi, il est relevé cette question des oppositions des propriétaires terriens sur "pas moins de 28 points", informe-t-on, lesquelles ne sont pas faites pour arranger les choses! Pendant ce temps, les habitants meurent d'impatience en se voyant contraints de passer un autre hiver rigoureux avec son lot de neige, de gel et de froid sibérien, étant donné que cette localité est située en zone montagneuse. Ainsi donc, les citoyens de cette municipalité se démèneront comme ils le peuvent pour s’approvisionner en bonbonnes de gaz butane dont les prix peuvent atteindre les 500 DA l'unité surtout à la tombée de la neige, où la demande explose littéralement sur cette denrée de première nécessité. L'un des habitants de Feraoun-centre regrettera cette situation en ces termes "amers": «je suis vraiment déçu tout autant que mes concitoyens de constater que les travaux de raccordement au réseau du gaz de ville s'étirent sans connaître leur épilogue. Nous sommes contraints de ce fait de passer un autre hiver sans cette énergie, alors que nous rêvions de confort !», peste notre interlocuteur.

Syphax Y.