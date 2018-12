Le plan d’action présenté demain

Par DDK | Il ya 38 minutes | 80 lecture(s)

Dans le cadre du programme de coopération «AFEQ» (Adéquation-formation-emploi qualification), cofinancé par l’Algérie et l’Union européenne, le CFPA Younes Lakehel de Béjaïa abritera, demain, jeudi, un atelier dédié à la présentation du plan d’action Adéquation Formation professionnelle Emploi, approuvé suite aux différents ateliers préparatifs organisés dans les trois wilayas pilotes, à savoir Béjaïa, Blida et Boumerdès. S’inscrivant dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et l’Union Européenne, ledit programme a pour objectifs «d’assurer une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi par une plus grande implication des entreprises, ainsi que l’adéquation des compétences aux besoins du marché de l’emploi par une plus grande implication des entreprises et des secteurs économiques dans la formation et l’insertion des jeunes.» D’une durée de 36 mois, le programme a démarré le 15 septembre 2017. Il est placé sous l’égide du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, et concerne également, dans sa mise en œuvre les ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Formation et de l’Enseignement Professionnels. Ce programme est donc appelé à apporter la réponse la plus efficiente possible aux problèmes que rencontrent les jeunes dans leurs recherches d’emploi et dans l’insertion professionnelle, en visant à renforcer et à adapter leurs compétences et leurs acquis aux besoins des entreprises. Dans cet objectif, le programme a une approche territoriale forte, destinée à mobiliser au niveau local, dans les bassins d’emploi des wilayas pilotes, les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques prioritaires. Il est à signaler que les wilayas d’Alger, Oran, Blida, Boumerdès, Béjaïa, Sétif et Ouargla auront à recevoir les actions pilotes permettant de consolider les liens entre les entreprises et les acteurs du système éducatif. Une place forte sera accordée à la qualification et à l’emploi des femmes et de la population dite vulnérable dans le cadre de la mise en application de ce programme.

La wilaya de Béjaïa a été choisie comme wilaya pilote pour appliquer le programme d’appui à l'adéquation formation professionnelle/emploi pour, escompte-t-on, «une meilleure insertion des jeunes dans le monde économique.»

F. A. B.