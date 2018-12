Le nouvel hôpital bientôt en service

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

En déplacement, lundi dernier, dans la commune de Souk El-Tenine, le wali de Béjaïa a réuni les chefs des entreprises chargées de réaliser le projet de l'hôpital de 60 lits.

Très attendue par la population, l’ouverture de cet équipement public serait imminente, compte tenu du taux d’avancement des travaux. Après avoir visité la structure, le wali a donné un délai d’un mois aux entreprises réalisatrices pour achever complètement les travaux, tout en instruisant le responsable local du secteur de la santé, de préparer une liste des appareils médicaux manquants pour équiper les deux hôpitaux de Souk El Tenine et Tazmalt. La mise en service de cet établissement de santé aura des retombées positives en matière de couverture sanitaire et d’amélioration des prestations de soins dans toutes les régions Est de la wilaya de Béjaïa. L’enjeu est de taille, compte tenu du nombre de circonscriptions que cet hôpital est appelé à desservir. Présentement, la superstructure est totalement achevée. L’heure est à la réalisation des travaux de finition des salles blanches, l’installation des fluides médicaux, des ascenseurs, de la climatisation et des aménagements extérieurs. Il ne reste donc que l’acquisition des équipements dans les tout prochains jours pour réceptionner le projet. Il est à rappeler que le chantier a accusé beaucoup de retard. Un retard dû à des contraintes, notamment financières. A présent, tous ces écueils ont été surmontés.

