Des oppositions persistent et bloquent le projet

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, a présidé, dans l’après-midi du lundi dernier, une séance de travail avec les maires de Béni Mellikeche, Tinebdar, Semaoun et El Kseur, pour régler le problème des oppositions au passage de la ligne électrique de 220 kilovolts (KV) Bouira - Béjaïa. Après avoir écouté les présidents de ces municipalités et les propriétaires terriens concernés par le passage de cette ligne, le chef de l’exécutif de la wilaya de Béjaïa a rappelé à ses hôtes qu'«il s'agit d'un projet très important, d'utilité publique avec comme objectif, le renforcement du réseau de transport de l’électricité et l’amélioration de la couverture électrique de la wilaya». Un projet, a-t-il expliqué aux quatre maires et aux expropriés «va permettre également de mettre un terme aux perturbations, notamment en période de pic de consommation.» «Une sortie est programmée samedi prochain sur instruction de Monsieur le wali, qui a instruit le directeur de l'énergie, de la SDE(Sonelgaz), des domaines afin de réexaminer les dossiers de chaque propriétaire de terrain», indique la cellule de communication de la wilaya.

F. A. B.