Le chantier entamé !

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Caractérisée par une surcharge inouïe depuis des années, les parents d'élèves scolarisés au niveau de l'école primaire Saidi Said de la cité Saadane vont désormais cesser de se plaindre de cette problématique. En effet, selon une source communale, le projet visant son extension vient d'être entamé par une entreprise qualifiée, dans le but d'achever les travaux le plus tôt possible, ce qui soulagera, en plus des parents, le staff administratif de ladite école et les autorités locales. Il faut dire que, jusqu'à cet instant, cette surcharge dont souffre l'école n'est pas seulement une gêne pour l'élève, mais, pourrait aussi se répercuter négativement sur le rendement de l'enseignant auquel il n’est pas aisé de maitriser la classe. «La situation actuelle de cette école est vraiment critique. A cause de cette surcharge, on a dû procéder au système de double vacation. Mais ça ne va durer puisque l'entreprise qui se chargera de construire quatre classes supplémentaires vient d'entamer les travaux», nous dira un adjoint au maire. Et d'ajouter: «Quand l'entreprise retenue aura fini sa tâche, il y aura au total 13 classes, ce qui constituera une délivrance certaine. Quant à leur mise en service, on la prévoit pour le troisième trimestre de cette année, cela permettra à l'entreprise de mener à bien sa tache», dit-il. Rappelons qu'au niveau de cette même école, l'association Tilelli n Saadane avait organisé récemment une campagne d'embellissement et de décoration, au grand bonheur de tous les élèves qui peuvent désormais apprécier sur les murs, les couleurs et les personnages mythiques qu'ils adorent. L'opération, qui a duré quatre jours, a donné satisfaction au directeur de l'école et à tous les organisateurs.

M. K.