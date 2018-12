Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

La commune de Chemini s’apprête à accueillir, les 15 et 16 décembre, un séminaire international sur les produits du terroir.

L’évènement est préparé conjointement par le laboratoire biomathématique, biophysique, biochimie et de scientométrie (LBBBS) de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa et de l’APC de Chemini. Dans le souci de mieux préparer ledit séminaire, une réunion de travail a eu lieu dans l’après-midi du mardi 4 décembre au bureau du directeur du LBBBS, Khodir Madani, en présence du premier magistrat de la commune de Chemini, Madjid Ouddak, du président de la chambre d’agriculture de Béjaïa, Hamai Mohamed, Ihden Idris (bureau d'étude spécialisé en hydraulique et environnement), du Dr Benhamiche Nadir (président du comité d’organisation) et du Dr Sabiha Achat (chef d’équipe au LBBBS). «La réunion fut cordiale et surtout amicale, avec une ambiance familiale, où nous avons discuté des préparatifs du séminaire sur les produits du terroir en tant qu’outil du développement de l’agriculture de montagne. Nous avons abordé les modalités de déroulement du séminaire, mais nous avons surtout discuté de l’avenir et des possibilités de partenariat entre les laboratoires de recherche de l’université et la commune de Chemini, en tant que commune rurale qui devrait concilier entre forêt, agriculture et urbanisation», écrit Madani Khodir sur sa page Facebook. En somme, dix-sept communications orales sont retenues pour le séminaire international sous l’intitulé «Les produits du terroir : outil du développement de l'agriculture de montage». Une myriade de thématiques sera abordée dans ledit séminaire à l’image de la production végétale et animale, la transformation des produits agricoles, les produits agricoles à potentiel de labellisation, impact des changements climatiques sur la ressource en eau, irrigation et machinisme agricole… in fine, ce séminaire vise à ce que l'agriculture de montagne soit au service du développement durable. Les produits du terroir peuvent constituer un levier de valorisation socio-économique important pour peu que les mécanismes adéquats soient mis en place. La valorisation des produits typiques et naturels offre aux producteurs l’opportunité d’augmenter leurs revenus tout en préservant l’héritage historique, culturel et écologique de leurs régions. Néanmoins, la promotion et la commercialisation de ces denrées sur les marchés de niche requièrent des efforts ciblés, des compétences et des connaissances spécifiques. En plus, une collaboration et un engagement à l’échelle régionale entre toutes les parties prenantes sont requis pour qu’un produit de qualité spécifique puisse gagner en notoriété et se positionner sur le rayon gourmet. «Le climat, l'éloignement des marchés, absence de structures foncières… entraînent la dégradation de l'agriculture de montagne. Un équilibre entre cultures et forêts est à trouver. Le tourisme peut fournir un appoint à l'économie de certaines zones. Mais pour maintenir des agriculteurs dans les régions déshéritées à ressources essentiellement agricoles, des mesures d'aide technique et sociale doivent être apportées par les pouvoirs publics», souligne l’édile communal, Madjid Ouddak.

Bachir Djaider.