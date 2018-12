Des atouts touristiques négligés

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

La localité de Kendira, située à 55 kms du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, recèle des atouts non négligeables qui font d'elle une région qui peut devenir une destination incontournable en matière de tourisme de montagne, pour peu que la volonté de bien faire et les moyens suivent. En effet, cette région montagneuse connue par le massif de Takintoucht et la culture entre autres du noyer, peut amorcer un essor économique salvateur, d'autant cette commune connaît des difficultés criardes en matière de ressources financières, comptant beaucoup sur les subventions de l'Etat, sans aucun investissement local pour booster le développement durable. Même si le relief de cette localité est quelque peu hostile, il n'en demeure pas moins qu'il regorge de sites enchanteurs et panoramiques qui peuvent servir à plusieurs créneaux. Il s'agit, comme cité précédemment, du mont Takintoucht, "perdu" sur l'une des proéminences de la chaîne montagneuse des Babors. Situé au sud-ouest de Béjaïa, cette montagne culmine à 1674 mètres d'altitude. En été comme en hiver, elle est la destination préférée des citoyens de la région et même de ceux qui viennent de la wilaya limitrophe de Sétif. Son air pur et revivifiant, sa verdure et son tissu végétal touffu constitué de pin d'Alep, de cèdres de l'Atlas, de chênes et autres, lui procure et confère le nom du "petit paradis". Malheureusement, cette belle montagne n'est pas aménagée de sorte à accueillir les touristes dans les meilleures conditions souhaitées. On n'a pas encore pensé à, par exemple, ouvrir des pistes de promenades, des aires de jeux, des espaces de loisirs, des centres d'accueil, des motels, etc. Aussi, il est tout à fait loisible d'y réaliser des infrastructures sportives pour la pratique des sports d'hiver (Ski), en sus de la pratique des autres disciplines comme le VTT de montagne, le trekking, l'escalade sportive...Même les malades atteints d'affection respiratoires se sentiront bien rien qu'en humant l'air pur de cette montagne, préconise-t-on localement.

Syphax Y.