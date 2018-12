Le problème pris en charge

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Le village Iâadnanen, situé dans la commune de Feraoun, a défrayé la chronique ces dernières années avec ce phénomène de glissement de terrain qui menace toujours plusieurs habitations limitrophes à un chemin vicinal. Effectivement, ce problème qui resurgit à chaque fortes intempéries, fait craindre le pire aux habitants dont les habitations sont érigées à la lisière de ce chemin qui part en lambeaux à chaque pluie torrentielle, car il est aménagé il y a des lustres sur un terrain escarpé exposé à de fortes érosions du sol. Les habitants de ce pâté de maisons où la menace de glissement de terrain plane toujours, ont frappé à toutes les portes depuis 2011, date d'apparition de ce phénomène, en saisissant les autorités locales, la daïra et la wilaya pour attirer leur attention sur les risques majeurs que leur vie encourt. «Nous avons saisi les autorités à tous les niveaux sur cette menace qui pèse sur nous. Cela fait des années que nous attendons du concret, car nous en avons assez des promesses, c'est notre vie et celle de nos familles qui sont exposées au danger de mort ! La nuit, à la tombée de la pluie nous faisons le guet de peur d'être ensevelis sous les décombres!», regrette l'un des habitants. Toutefois, aux dernières nouvelles, ce problème serait sur le point d'être pris en charge par la wilaya et ce avec «l'inscription d'un parc immobilier de 60 unités au profit de ces familles» qui sont menacées par le glissement de terrain, assure une source locale. Ce quota sera construit au lieu-dit Mezrirou dans la même localité, indique-t-on.

S. Y.