Une salle de sport pour bientôt

La commune de Darguina, sise à 45 km au Sud-est de Béjaïa, est parmi les plus pauvres en matière d'infrastructures dédiées à la jeune catégorie de gens, quelles soient culturelles ou sportives. Les jeunes de la région ont tout le temps exprimé leur mécontentement à l'égard des autorités, à cause de l'absence de ces édifices où ils pourraient trouver leur loisir ou exploiter leur talent. Cependant, concernant le volet sportif, la donne est appelée à changer à l'avenir, du moment que le projet de construction d'une salle de sport, qui date à plus de six ans, vient enfin de reprendre vie. Longtemps considéré comme un projet mort-né, la construction de cette salle de sport d'une capacité de 500 places démarrera incessamment après avoir été bloquée pour des raisons que l'on a jugées évidentes. «Ce projet d'une salle de sport à Darguina date de 2012. Il a été décidé dans le cadre sectoriel avec une enveloppe estimée à plus de 24 milliards de centimes. On allait commencer les travaux en 2014, mais l'ex-wali de Béjaïa à refusé que l'édifice soit implanté dans un terrain forestier, et nous a suggéré de trouver un autre endroit», nous confiera un élu de la commune de Darguina. Et d'ajouter: «Un autre site avait été proposé, mais on l'a jugé inadéquat pour un tel projet. On a ensuite opté pour un autre terrain à Saadane comme troisième choix, et il semble que le problème est réglé cette fois-ci. Actuellement, on n'attend que l'aval du CTC pour entamer les travaux», fait-il savoir.

