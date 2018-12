La rue principale délabrée

Par DDK | Il ya 8 minutes | 25 lecture(s)

Tazmalt est considérée comme l'une des villes les plus importantes de la région de la vallée de la Soummam. Cette agglomération, dont le tissu urbain ne cesse de s'étendre tous azimuts, compte environ 20 000 habitants. À la fois chef-lieu de commune et de daïra, elle est connue pour son marché hebdomadaire lequel s'étale de mardi à jeudi. Durant ces trois journées d'affilée, la ville devient le point de chute de centaines de visiteurs et de marchands qui animent, en sus des habitants de cette localité, ledit marché. Néanmoins, tout ce beau monde n'est pas accueilli dans les conditions requises, car la ville accuse des manques flagrants en aménagement urbain. En effet, en plus de la vaste superficie du marché hebdomadaire, peu aménagé, avec ses accès embourbés et ses compartiments dénudés, la ville enregistre d’innombrables carences dans ce volet précis. À la tombée de la pluie, la cité aux 900 martyrs devient méconnaissable à cause des torrents et de la boue qui l'envahissent littéralement. Le manque d’ouvrage de drainage pose de sérieux problèmes. Les rues des quartiers, comme Merlot 1, Tiouririne, Tineswine, La Maisonnette et autres se transforment en bourbiers inextricables avec de la fange et des flaques d'eau partout. Cependant, il y a lieu de soulever la situation peu enviable de la rue principale par où passe la RN26. Effectivement, ce boulevard emprunté quotidiennement par des centaines d’automobilistes et de piétons offre une vue désolante et morne à cause de l'absence d'aménagement. Les trottoirs, vétustes, sont dans un état lamentable, avec des carreaux décollés par-ci et absents par-là. Emprunter ces trottoirs n'est guère facile pour les piétons qui trouvent des difficultés pour circuler, ces espaces étant fissurés et pleins d'aspérités, de trous et de cratères lesquels se remplissent des eaux pluviales et de lavage des commerces limitrophes. L'éclairage enregistre aussi des insuffisances par endroits. Beaucoup de lampadaires ne servent que d'éléments de mauvais décor, n’étant pas pourvus de luminaires. Le système de drainage fait aussi défaut. Les caniveaux, les avaloirs et autres grilles brillent par leur absence le long de ce boulevard qui va de la sortie du quartier La maisonnette jusqu'au marché hebdomadaire. «La ville de Tazmalt a besoin de gros travaux d'aménagement pour lui donner l'aura d'une ville à la hauteur de ses 900 martyrs», préconise un habitant de Tazarajt, l'ancienne appellation de Tazmalt.

Syphax Y.