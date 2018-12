Plantation de 300 cèdres au menu

Par DDK | Il ya 39 minutes | 111 lecture(s)

En collaboration avec la conservation des forêts de la wilaya de Béjaïa et les associations locales, la commune d'Aït-Smaïl accueillera demain la 7ème édition du Festival national de la montagne à l’occasion de la journée mondiale. Sous le slogan «L'importance de la montagne dans la vie de l'individu et de la société», l’événement proposera un éventail d’activités, qui auront lieu au niveau de la maison de jeunes de ladite commune et en pleine nature, dans la forêt Takkuct plus précisément. Ainsi, il est prévu dès la matinée, aux environs de 9 heures, une exposition de produits du terroir à la maison de jeunes. Une heure plus tard, on assistera à une conférence-débat traitant de la montagne et de son impact sur la société. Les femmes sont conviées à participer à un concours culinaire du meilleur plat traditionnel, au moment où les enfants seront mis à l'épreuve du dessin. Ces mêmes petits effectueront dans l'après-midi une randonnée pédestre vers la forêt de Takkuct. On procédera par la suite à la plantation de quelque 300 cèdres au niveau de la même forêt. Cette action est la plus importante de toutes les activités programmées pour l’occasion. «C’est un événement important pour notre commune et la biodiversité. Nous invitons la population à se rendre massivement aux différentes expositions et à participer à la réussite de ce festival», dira le premier magistrat de la commune d’Aït-Smaïl.

