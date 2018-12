Plusieurs opérations inscrites

Par DDK | Il ya 42 minutes | 87 lecture(s)

La commune d’Amizour, qui ne compte pas moins de 75 villages, enregistre des insuffisances variables dans plusieurs volets, notamment en aménagement urbain. Soucieuses d’en finir avec ces carences, les autorités communales ont inscrit plusieurs opérations d’aménagement urbain, dont certaines sont déjà en cours de réalisation. Ainsi, le ton est donné depuis quelques mois déjà pour la concrétisation de plusieurs projets aux villages de cette municipalité, classée troisième plus peuplée après Béjaïa et Akbou, avec une population qui avoisine les 50 000 âmes. Il y a, donc, dans la liste des projets à réaliser l'aménagement et le revêtement en béton bitumineux de la route reliant la RN75 à Ighil Ibezgane. Un axe qui se trouve dans un état peu enviable. Dans le même contexte, il y a une autre opération qui se rapporte à l'aménagement et au revêtement en béton bitumineux de la voie principale du village Boukhalfa, dans un état déplorable également. À la tombée de la pluie, ce chemin devient carrément impraticable à cause de la boue et des mares d'eau. Dans le même ordre d'idées, d’autres projets retenus ont trait à l'aménagement et à la réhabilitation du tronçon allant du village Boulezazen vers le CW2 et au revêtement en béton bitumineux du chemin communal reliant le CW35 au village El-Kitoune. Pour sa part, le village Afra est concerné par un projet portant sur la réalisation de l'éclairage public. Un équipement public dégradé, par ailleurs, au village agricole, qui attend un quelque opération de réfection.

Syphax Y.