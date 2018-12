Plus de peur que de mal

Par DDK | Il ya 42 minutes | 81 lecture(s)

Plusieurs familles de la commune de Kherrata, dont les foyers sont raccordés au gaz de ville, ont été contraintes de passer la nuit de jeudi à vendredi derniers au froid, en raison d’émanations suspectes de gaz depuis leurs appareils de chauffage. Alertés, les agents de la SDE, accompagnés de ceux de la Protection civile, ont sillonné l’ensemble des quartiers de la commune, tout en recommandant aux habitants de ne pas s’alarmer. Par mesure de sécurité, ils leur ont préconisé de laisser les fenêtres ouvertes afin de permettre une meilleure aération intérieure et l’évacuation des odeurs de gaz provenant de leurs appareils. Intervenues rapidement, les équipes mobilisées n’ont fort heureusement enregistré aucune victime. Il y a lieu de noter que des fuites ont été repérées sur un détendeur de gaz collectif d’alimentation à la cité des 12 logements, dite «Carrière». Il a fallu l’intervention, dans la matinée de vendredi dernier, d’un agent de la SDE pour que l’avarie soit prise en charge et que l’appareil fonctionne correctement et de manière sécurisée. Selon les informations recueillies au sujet de cet incident, la situation est redevenue normale vendredi à travers tout le territoire de la commune, et aucune victime n’est à déplorer. S’agissant de l’origine de ces émanations de gaz, une source sûre indique que la réaction de ce produit gazeux est normale et qu’il n’y pas lieu de s’inquiéter : «Elle est survenue, rassure-t-elle, après l’addition d’un produit spécifique au gaz de ville par la Sonelgaz au niveau de la station de Boughelbalen dès la reprise de son fonctionnement». «Ceci afin, poursuit-t-elle, de procéder aux travaux de raccordement des localités rurales de Tala-N’Tégra, IghilImilane et Boukerdjouh».

S Zidane.