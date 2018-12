Pour une gestion durable des forêts

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

La 5e édition de la Fête du gland, qu’organise le village révolutionnaire Tizi Maghlaz, a axé sa réflexion, cette fois, sur la gestion durable des forêts.

Organisée par des associations locales de la commune d’Ouzellaguen, en collaboration avec la conservation des forêts de Béjaïa, cette fête, soulignent ses organisateurs, a pour objectif d'améliorer la connaissance, l'information et la gestion durable des forêts, et de mettre en valeur les potentialités des zones montagneuses. «La fête du gland est l'occasion d'une rencontre pour l'échange et la réflexion entre les professionnels, les services de la forêt et les amoureux de la pratique des sports de Montagne», indique un membre de l’association Assirem Gouraya, précisant que ladite association a mobilisé tous ses moyens pour la réussite de cette manifestation. «Comme de coutume, l'association Assirem Gouraya de Béjaïa a mis toute la logistique nécessaire à la disposition des athlètes, encadreurs, et a mobilisé ses moyens à leur service pour la concrétisation de ce projet qui s'inscrit dans le plan annuel d'action 2018, établi par l'Association autour de la 5e édition de la Fête du gland dans le cadre de la Journée mondiale des sols», précise-t-on de même source. Exposition des produits du terroir, rencontre d'information avec les paysans de montagne, plantation de près de 100 arbustes et une randonnée en boucle sur le chemin des arbres de chênes verts, sont, entre autres, les activités organisées à l'occasion de cette manifestation écologique et sportive. Le président de l’association Assirem Gouraya regrette que «les ressources forestières et d’autres ressources naturelles terrestres aux quatre coins de la wilaya de Béjaïa sont menacées par les feux de forêts et les activités anthropiques qui sont responsables de la dégradation alarmante du chêne et d'autres espèces végétales», expliquant que la plupart de ces espèces se trouvent en montagne et en régions rurales. A cet effet, ajoute-t-il, l'association Assirem Gouraya vise et propose à associer le grand public autour d’événements similaires pour «la mobilisation et la sensibilisation des populations et autorités concernées pour la préservation des forêts, la valorisation de l'arbre endémique de la méditerranée et la sauvegarde des ressources naturelles, culturelle et patrimoniales pour les générations actuelles et futures».

F. A. B.